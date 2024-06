La stagione regolare è stata un trionfo per la squadra Under 17 degli Hogs Reggio Emilia, che ha dominato il proprio girone con un record di cinque vittorie e una sola sconfitta. Questo risultato ha permesso loro di qualificarsi per le finali nazionali tra le migliori otto squadre d’Italia.

Nel corso del weekend la squadra granata ha partecipato alle Final 8, nonostante l’inesperienza relativa rispetto ai loro avversari, i giovani reggiani hanno mostrato determinazione e spirito combattivo, non si sono dati per vinti, affrontando alcune delle migliori squadre italiane e portando comunque a casa una vittoria che li ha posizionati al settimo posto finale.

Coach Borsari ha dichiarato: ”Sono molto fiero dei ragazzi, di come si sono comportati in campo e fuori. Già solo essere arrivati in finale per noi é stato un grande traguardo, i più esperti di loro giocano da solo un anno, ma la maggior parte di loro sono nuovi e fino a 4 mesi fa non avevano idea di cosa fosse il flag football. Essere tra le migliori 8 squadre di Italia ed essere arrivati settimi su ventiquattro team a livello nazionale é un grandissimo orgoglio e dimostra che il lavoro fatto negli ultimi mesi é stato ottimo e i ragazzi hanno appreso nel modo giusto. Questo successo non è solo un traguardo, ma anche un punto di partenza. Molti dei giocatori sono già stati notati da scout nazionali e alcuni di loro potrebbero avere un futuro brillante nel mondo del flag football, hanno il potenziale per raggiungere grandi obiettivi. Continueremo a lavorare sodo e a migliorare per affrontare i prossimi campionati, anche con casco e armatura.”

Questo successo è il risultato del consolidato progetto Football Academy Enea Codeluppi, attivo da diversi anni, che ha permesso agli Hogs di sviluppare un vivaio solido e promettente, solo nell’ultimo anno sono stati reclutati, nelle scuole di tutta la città e provincia, circa 50 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni, schierando ben tre squadre nelle diverse categorie giovanili (under 13, under 15, under 17). Gli Hogs, con il loro progetto di reclutamento giovanile e i risultati ottenuti, rappresentano un esempio virtuoso di come passione, dedizione e impegno possano portare a grandi successi. La società guarda al futuro con ottimismo e determinazione, pronta a continuare il suo percorso di crescita e a contribuire allo sviluppo del football americano in Italia.

Particolarmente degno di nota è l’interesse suscitato dai giovani talenti degli Hogs a livello nazionale. Sei giocatori della società hanno infatti partecipato ai raduni per le selezioni delle squadre nazionali italiane, con tre ragazzi convocati per l’Under 15 e altri tre per l’Under 17. Questo riconoscimento è una testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dagli allenatori e dalla società nel formare non solo atleti, ma anche giovani promesse del football italiano.

Il flag football, versione senza contatto del football americano, è uno sport accessibile a tutti e sta conoscendo una rapida crescita a livello globale. Con il suo recente inserimento nel programma delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, l’interesse verso questa disciplina è destinato ad aumentare. Anche in Italia, il flag football sta guadagnando sempre più popolarità, e gli Hogs Reggio Emilia si pongono all’avanguardia in questo movimento, promuovendo lo sport tra i giovani e offrendo loro un’opportunità unica di crescita personale e sportiva.

A partire da lunedì 3 giugno, gli Hogs Reggio Emilia lanciano gli open days, presso la loro sede in Via Mogadiscio 2. Gli appuntamenti si terranno ogni lunedì e giovedì dalle 18:00 alle 19:30. Questa è un’opportunità unica per avvicinarsi a uno sport in crescita e far parte di una società che punta a valorizzare il talento giovanile e a promuovere i valori dello sport.

Unitevi agli Hogs Reggio Emilia e scoprite il flag football: un’esperienza sportiva entusiasmante e formativa!