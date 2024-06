C’è tempo fino al 9 giugno per iscriversi alla Giornata ai Sassi di Roccamalatina organizzata da Avis Provinciale Modena insieme all’Ente Parchi Emilia Centrale per sabato 15 giugno, nel week end che celebra in tutto il mondo la Giornata del Donatore di Sangue del 14 giugno. Il programma della giornata aperta a tutti, donatori, amici, famigliari e simpatizzanti, prevede escursioni guidate, giochi per i bambini, incontri sulla storia alla scoperta di questo suggestivo luogo protetto del nostro Appennino.

Le passeggiate con le guide ambientali si svolgeranno a gruppi con partenza ad orari successivi, prendendo il via dal Centro Parco Il Fontanazzo, per soffermarsi all’interno dell’antica Pieve di Trebbio e procedere poi attraverso i sentieri fino al caratteristico insediamento del Borgo ai piedi dei Sassi. A ciascun partecipante sarà consegnato il “kit del viandante” con sacca, borraccia e mappa. Per i bambini sarà a disposizione una vasta area giochi accanto alla Pieve di Trebbio dove potranno divertirsi con le animazioni, le gare, i giochi educativi e i simpatici gadget insieme ai giovani volontari Avis. Concluderà la giornata l’incontro con lo storico e giornalista Gabriele Ronchetti sulle vicende di guerra che hanno interessato questo territorio.

La quota di partecipazione è di 10 euro, gratuita per i bambini fino ad 8 anni. Programma completo e prenotazioni sul sito di Avis Provinciale di Modena modena.avisemiliaromagna.it, dove si potranno scegliere diverse opzioni di orari per le visite e formule per il pranzo.