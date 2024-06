Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Valle del Rubicone, verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Rubicone est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Solarolo, via Tolemaide, via Tosi, SS16, SP33, rotonda Carlo Brighi, via Secondo Casadei, rotonda Gli Antonelli e rientrare in A14 alla stazione di Valle del Rubicone.

Per attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli (da Milano) e da Ancona, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene dalla A1/Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Valsamoggia, al km 184+900 della A1, o uscire a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio; per chi proviene da Ancona: Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova, oppure Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro, rispettivamente al km 15+5000 e al km 22+200 della stessa A14.

Si ricorda che, sul Raccordo di Casalecchio, la stazione di Bologna Casalecchio è chiusa in uscita per chi proviene da Ancona, in modalità continuativa, per consentire le attività conclusive previste nel piano di ammodernamento del cavalcavia di svincolo di Bologna Casalecchio.

**

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale (km 4+800) e l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio (km 9+000), verso Ancona.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: da Milano verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, la Tangenziale e rientrare sulla A14 a Bologna San Lazzaro, o a Bologna Fiera; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio, per poi proseguire sulla A14 in direzione di Ancona; da Milano verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna, la Tangenziale ed entrare sulla A13 Bologna-Padova alla stazione di Bologna Arcoveggio; da Milano verso Bologna, raggiungere Bologna dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Borgo Panigale; in alternativa, uscire a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

**

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 giugno, sarà chiusa l’uscita della stazione di Forlì, per chi proviene da Bologna e da Ancona, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Bologna: Faenza, al km 64+500; per chi proviene da Ancona: Cesena nord, al km 93+600.

**

Per consentire lavori connessi all’ampliamento alla quarta corsia, nelle due notti di giovedì 6 e venerdì 7 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona.

Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e A1/Milano.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, SP19 e rientrare sulla A14 alla stazione di Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro; per la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso la Milano: Bologna Fiera.

L’area di servizio “Sillaro ovest”, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa come di seguito indicato: dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 giugno; dalle 21:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 giugno.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, immettersi sulla Tangenziale in direzione San Lazzaro, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana per Ferrara e rientrare in A13 a Bologna Interporto; in ulteriore alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: via Stalingrado, SS64 Porrettana, via Marconi, SP3 e rientrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli che dalla Tangenziale di Bologna immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio.

In alternativa, chi è in transito sulla Tangenziale e proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, potrà uscire allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dalla A14, con provenienza Ancona, immette sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla A14, percorrere la Tangenziale fino allo svincolo 7 bis SS64 Porrettana ed entrare in A13 attraverso la stazione di Bologna Interporto.

***

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, in tale orario, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel suddetto tratto, In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.