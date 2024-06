Nelle giornate dell’8 e 9 giugno 2024, come noto, si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e, nelle stesse date, anche del Sindaco e del Consiglio comunale, con eventuale turno di ballottaggio il 23 giugno. I seggi saranno aperti sabato dalle ore 15 alle ore 23 e domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Da quest’anno, il Ministero dell’Interno ha fornito le indicazioni operative in ordine alla disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo. Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni.

In vista delle elezioni, l’Ufficio Elettorale del Comune di Formigine osserverà orari di apertura straordinari per il rilascio delle tessere elettorali. Oltre ai normali giorni di apertura, l’Ufficio sarà aperto domani (martedì 4 giugno) dalle 8.15 alle 12.15, mercoledì dalle 8.15 alle 12.15, giovedì dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 17.30, venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 8 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23.

Nei due giorni di votazioni, infine, il Comune di Formigine e l’Associazione Avap Formigine organizzano il trasporto di andata e ritorno ai seggi elettorali riservato alle persone in carrozzina o che presentano gravi difficoltà di deambulazione. Il trasporto è gratuito e sarà effettuato con automezzi attrezzati da casa al seggio elettorale e ritorno. Per prenotare il trasporto rivolgersi direttamente ad Avap dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 al numero di telefono 059 571409.