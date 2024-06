Ieri sera, presso il Volt Cafè situato al Laboratorio Aperto ex AEM di Modena, si è tenuta la festa di fine anno dell’associazione Ness1escluso, fondata dall’imprenditore Fabio Galvani. Dal 2017, l’associazione offre la possibilità di praticare sport gratuitamente a persone con disabilità cognitive o disturbi dello sviluppo, incentivando l’inclusione.

Questa serata ha rappresentato un’occasione fondamentale per atleti, genitori ed educatori, che hanno festeggiato insieme la conclusione di un altro anno di attività sportive. Un anno segnato da un importante traguardo: 300 percorsi attivi, 24 sport diversi e 38 tra educatori e istruttori.

L’evento è iniziato e terminato con attività ricreative di danza e musica, garantendo momenti di massima integrazione e coesione. Durante la serata, Fabio Galvani e Marcella Vaccari, coordinatrice dei progetti educativo-sportivi dell’associazione, hanno tenuto una conferenza in cui sono state presentate le novità per il prossimo anno e i favolosi traguardi raggiunti quest’anno.

Tra i successi, spiccano la partecipazione all’evento informativo tenutosi il 28 maggio presso il Complesso di Vicolo Valdina alla Camera dei Deputati a Roma, per divulgare il modello dell’associazione anche oltre i confini provinciali, e la cena di beneficenza organizzata il 20 maggio a Villa Cesi, Nonantola, che ha visto la partecipazione di 200 invitati. Un altro importante progetto è stato “Loveability”, un corso di formazione in collaborazione con i consultori familiari dell’azienda USL di Modena, dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie per conoscere sessualità ed affettività.

Un momento particolarmente toccante della serata è stato quando Christian e Lorenzo, due atleti dell’associazione, hanno cantato sul palco, mettendo in risalto come Ness1escluso non sia solo sport, ma inclusione a 360 gradi.

Si conclude così un’altra stagione di successi per Ness1escluso, con la promessa di continuare a crescere e a promuovere l’inclusione attraverso lo sport.