“Il video prodotto e pubblicato di recente su alcuni profili social dai due rappresentanti politici di centro destra – fa presente Macchioni – invita gli elettori a votare per la loro coalizione, cercando di ottenere un vantaggio sleale sulle altre coalizioni presenti alle prossime elezioni amministrative di Sassuolo. Questo comportamento è inaccettabile e va contro ogni principio di equità e correttezza democratica. Il comportamento del sindaco Menani e del presidente del consiglio Caselli – ribadisce Mattioli capogruppo della civica Noi Siamo Sassuolo – è un chiaro tentativo di manipolare il risultato delle elezioni attraverso la violazione delle norme elettorali.

Non possiamo accettare che i locali delle sedi istituzionali del comune, come in questo caso l’ufficio del sindaco, vengano utilizzate per favorire una determinata coalizione politica, a discapito di altre liste che stanno partecipando correttamente al processo elettorale. Il video di propaganda elettorale viola chiaramente le disposizioni del ministero dell’interno, che vieta l’uso di tali sedi per fini propagandistici, ed è nostro dovere segnalare questa violazione agli organi competenti. L’inosservanza delle regole comuni è ancora più sorprendente se si considera che il presidente del consiglio Caselli ricopre il ruolo di avvocato nella vita privata, e dovrebbe essere il primo a conoscere e rispettare la legge.

Chiediamo che il video venga immediatamente rimosso dai social e che vengano presi i dovuti provvedimenti disciplinari contro il sindaco uscente Menani e il presidente del consiglio Caselli. La democrazia e la correttezza devono essere rispettate da tutti i candidati e movimenti politici, e non possiamo permettere che queste regole vengano calpestate impunemente”. Link del video: https://youtu.be/OCiB1HDaXKQ