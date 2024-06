Lungo la strada provinciale 27 in un tratto compreso nel territorio di Pavullo nel Frignano, in località Verica, è istituito un senso unico alternato da mercoledì 5 giugno, per consentire l’esecuzione di lavori di consolidamento del versante di monte, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023, e finanziati dall’Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione.

Il provvedimento resterà in vigore, in maniera non continuativa, fino alla fine dei lavori, prevista entro l’estate.

In particolare è prevista la stesura di teli di rete metallica in aderenza sulla parete rocciosa, con opere complementari e accessorie quali chiodature, tirantature in funi d’acciaio e picchettature, al fine di realizzare sistemi di protezione antierosiva e di rinforzo corticale.