Il meglio del cinema italiano e internazionale, incontri con autrici e autori e presentazioni sotto le stelle al SuperCinema Estivo di Modena, che giovedì 20 giugno riapre con la proiezione di “Palazzina Laf” di e con Michele Riondino, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico prima della proiezione, alle 21.15. Il giorno successivo, venerdì 21, sarà invece la volta di “Buena Vista Social Club” di Wim Wenders, nella versione restaurata. Un inizio all’insegna del grande cinema sociale d’autore, per inaugurare l’arena completamente rinnovata dopo i lavori di ristrutturazione del comparto Ex-Amcm: l’ingresso sarà da Piazza Panini, nel cuore del Parco della Creatività (e non più su via Carlo Sigonio), e sarà disponibile un parcheggio interrato con accesso gratuito la sera, per favorire la frequentazione per chi si muove in auto. L’arena estiva modenese si conferma uno dei luoghi culturali più importanti dell’estate cittadina e si presenta in una veste che, pur conservando fascino e magia, consente un’accoglienza migliore con nuove sedute, maggiore accessibilità, una biglietteria e un bar completamente rinnovati.

“Palazzina Laf” (giovedì 20) è il fulminante esordio alla regia di Michele Riondino, che ne è anche protagonista regalandoci la sua migliore interpretazione. Con lui, Elio Germano, che lo affianca nel narrare la storia ignobile dell’ILVA e delle sue ricadute sul territorio tarantino (dove Riondino è nato e cresciuto), portando con sé l’eredità di molto cinema d’autore italiano. Il regista sarà presente in sala. Il giorno successivo (venerdì 21 in concomitanza con la Festa della Musica) torna sullo schermo “Buena Vista Social Club” di Wim Wenders, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna (versione originale con i sottotitoli in italiano). Il ‘musicumentary’ entrato nella storia del cinema, in cui degli anziani musicisti cubani permettono al pubblico di entrare in contatto con una Havana inedita mostrando la potenza umana e musicale della loro strepitosa gioventù interiore. Anche per quest’anno, l’arena darà spazio al cinema italiano con la rassegna “Accadde Domani: un anno di cinema italiano”, in collaborazione con Fice Emilia Romagna e Regione Emilia Romagna, che presenta i più interessanti film e documentari della stagione appena trascorsa, senza dimenticare i grandi successi e le produzioni internazionali che hanno raccolto consenso di pubblico e critica, premiati nei festival più importanti. Per programma e info: www.arcimodena.org

La stagione del SuperCinema Estivo di Modena inizia il 20 giugno e l’arena sarà aperta tutti i giorni senza chiusura settimanale. A giugno le proiezioni saranno alle 21.45, a luglio alle 21.30 mentre per agosto e settembre alle 21.15. La programmazione completa della prima tranche fino al 4 agosto 2024 sarà pubblicata nei prossimi giorni. La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio previsto dello spettacolo. Biglietteria online su www.webtic.it, con il biglietto online si accede direttamente alla sala. La platea ha 800 sedute non numerate: il pubblico quindi potrà sedersi nella posizione desiderata. I biglietti acquistati e non utilizzati, non saranno rimborsati. Info: www.arcimodena.org, pagina Facebook SuperCinema Estivo Modena oppure mail a modenasupercinemaestivo@gmail.com.