La Centrale operativa della Polizia locale di Modena sarà potenziata, dal punto di visto tecnologico e informatico, ed è prevista anche una maggiore integrazione dei sistemi di videosorveglianza e con le piattaforme per la gestione delle emergenze di protezione civile e con le altre centrali di polizia sul territorio comunale.

Il progetto di potenziamento tecnologico e logistico proposto dal Comune è stato approvato nei giorni scorsi dal Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica coordinato dalla Prefettura (Cposp) e sarà finanziato nel triennio con 500 mila euro di contributi ministeriali. Il ministero dell’Interno di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – città e autonomie locali, infatti, ha inserito il progetto di Modena tra quelli a cui sono destinate le risorse del Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana, quasi 167 mila euro all’anno per il periodo 2024-2026.

Insieme alla Polizia locale, il progetto coinvolge la Direzione generale del Comune, il settore Lavori pubblici e il settore Smart City.

Oltre all’acquisto di nuovi materiali tecnologici per ammodernare e sviluppare la struttura, nel secondo anno di operatività del progetto sono in programma gli interventi strutturali con le opere murarie nella sede del Comando di via Galilei. L’obiettivo è una riorganizzazione degli spazi della Centrale operativa, con la predisposizione di otto postazioni di lavoro con pareti divisorie a tutta vetrata per garantire nello stesso tempo la separazione dei locali sulla base delle diverse attività ma anche funzionalità e visibilità tra le aree. Verrà inoltre predisposta una sala emergenze e di coordinamento grandi eventi a disposizione della Protezione civile.

Il sistema di visualizzazione sarà dotato di almeno 12 monitor da 55 pollici in grado di garantire la massima efficacia.

È prevista l’integrazione del sistema di comunicazione radio Tetra, fornito dalla Regione, con soluzioni applicative e tecnologiche che consentano la consultazione delle banche dati in mobilità e l’integrazione con le altre piattaforme in uso alla Polizia locale, compresa la possibilità di consultare le cartografie digitali.