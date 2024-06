E’ stato completata nel parco della Cappuccina una prima fase del progetto “Sicuri Insieme”, che, grazie a un finanziamento regionale ottenuto nel 2023 dall’Unione, mira a migliorare la vivibilità e la sicurezza del territorio, con particolare attenzione al Centro storico e alle aree verdi adiacenti.

Nell’ambito di questo primo intervento, sono state installate nuove attrezzature ludico-sportive: l’area “benessere” è ora arricchita da sedute in cemento bianco con schienale in acciaio, per il relax e la socializzazione, e da una fontanella a colonna in lamiera zincata, per dissetarsi e rinfrescarsi durante le attività all’aria aperta, dotata anche di contenitore per gli animali da affezione.

Il progetto, dall’importo complessivo di € 57.370, prevede a breve ulteriori interventi, fra i quali: una seconda fontana nell’area centrale del parco; il potenziamento dell’illuminazione con l’estensione di nuovi punti luce a LED ad alta efficienza lungo il percorso pedonale che si apre su via Lenin, per garantire un’illuminazione adeguata di sera e di notte; cartelli informativi e “totem” agli ingressi principali, per fornire informazioni sulla particolarità del parco stesso.