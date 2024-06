“Se i cittadini ci sceglieranno per governare la città nei prossimi 5 anni daremo subito seguito all’impegno proposto ed assunto in Consiglio Comunale per realizzare un cimitero dedicato agli animali da compagnia e a garantire presto, compatibilmente con le normative vigenti, la possibilità di inserire una urna cineraria dell‘animale caro nel loculo del padrone che ne faccia richiesta o nella cappella di famiglia. Con tanto di nome e foto. Un impegno che ci siamo assunti approvando un ordine del giorno presentato dalla Lega integrato da un mio emendamento e che, anche grazie alla condivisione dei gruppi di minoranza, ha rappresentato un grande gesto di civiltà e di amore”;

“Crediamo sia giusto e moralmente opportuno garantire che dopo la morte l’amore nutrito dai e per i nostri amici sia testimoniato e ricordato con un gesto concreto.

È un grande passo avanti quello ottenuto in Consiglio Comunale, che la nostra città, la sua amministrazione e la maggioranza di centro destra hanno voluto compiere in questa direzione e che appena eletti al governo della città completeremo con la realizzazione del cimitero. Per poi metterci al lavoro per superare quegli ostacoli che ancora frenano la possibilità di garantire una sepoltura congiunta di padroni e di animali d’affezione, ponendo le ceneri del proprio animale nel loculo di famiglia, con nome e fotografia, per continuare a camminare insieme.

Nel programma della coalizione di centro-destra è stata posta grande attenzione alla qualità della vita degli animali da compagnia attraverso programmi di campagne di sensibilizzazione pubblica contro l’abbandono e sul miglior modo di condurre la vita insieme a loro tra le mura domestiche come tra le vie e i parchi della città, in sinergia con il nucleo di tutela e benessere animale della Polizia Locale.

Si prevede inoltre un nuovo regolamento comunale che limiti la presenza di circhi con animali sul territorio.

Regolamento approvato già da vari comuni dell’Emilia Romagna tra cui anche un capoluogo di provincia dando ai cittadini un segnale positivo di rispetto verso gli animali”

Claudia Severi – Capogruppo Forza Italia Sassuolo e candidata nella lista Forza Italia