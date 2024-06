Nel corso dell’ordinario controllo dell’area dei laghetti Curiel di Campogalliano, personale della Polizia Locale Terre d’Argine, in abiti borghesi, è stato avvicinato da un uomo che non esitava a compiere atti osceni rivolti agli Agenti, in luogo pubblico.

A carico dell’uomo, un settantenne residente fuori provincia, è scattata una sanzione di 10.000€, per il reato – depenalizzato – di atti osceni in luogo pubblico.