Tre mesi di film d’autore, anteprime e incontri, per festeggiare i primi vent’anni di “slow cinema”. Giovedì 13 giugno alle ore 21.45, il pluripremiato Anatomia di una caduta – la pellicola di Justine Triet vincitrice dell’Oscar 2024 come miglior sceneggiatura originale e della Palma d’oro al Festival di Cannes 2023 – riaccende lo schermo dell’Arena Puccini, lo storico cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario (via Serlio 25/2), promosso da Cineteca di Bologna e Ibc Movie.

In programma fino a lunedì 9 settembre, il meglio della scorsa stagione, le prime visioni e gli appuntamenti con i registi, italiani e non solo: in arrivo Michele Riondino, Margherita Vicario con Anita Rivaroli, Wim Wenders, Riccardo Milani, Marco D’Amore e Matteo Garrone. E anche quest’anno, grazie all’iniziativa del ministero della Cultura “Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate”, i film italiani, europei e UK si potranno vedere al prezzo speciale di 3,50 euro.

“Quest’anno cade il ventesimo anniversario della gestione dell’Arena Puccini da parte della Cineteca di Bologna e di Ibc Movie – dice Andrea Morini, curatore della programmazione –. È un bel traguardo di un percorso in cui abbiamo visto il pubblico crescere e apprezzare sempre di più la nostra proposta di ‘slow cinema’, come recita lo slogan ideato da Beppe Caschetto nel 2005, quando decidemmo di iniziare questa avventura”.

“Siamo contenti di poter sostenere l’Arena Puccini e un progetto che festeggia i suoi primi vent’anni – aggiunge Cecilia Bavera, responsabile Direzione Regionale Emilia Est – Romagna di BPER –. Il cinema sa stupire, emozionare e far riflettere, oltre che creare uno straordinario senso di comunità. Siamo da sempre vicini al mondo della cultura e in ambito cinematografico siamo stati al fianco di manifestazioni di rilievo come Biografilm, la Biennale del cortometraggio di Vicenza, Sotto le stelle del Cinema a Bologna, Ischia Film Festival e Le Sere dei Mercanti a Milano”.

La rassegna “Accadde domani”

Domenica 16 giugno, Michele Riondino, regista esordiente e protagonista della pellicola vincitrice di 3 David di Donatello Palazzina Laf, apre il ciclo di 5 appuntamenti con gli autori italiani della rassegna “Accadde domani”, organizzata dalla Fice Emilia-Romagna con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Mercoledì 19 giugno, l’Arena Puccini ospita invece la cantante Margherita Vicario, anche lei al debutto dietro la macchina da presa con Gloria!: insieme a lei, la sceneggiatrice Anita Rivaroli. Si continua lunedì 8 luglio con il ritorno all’Arena Puccini del regista Riccardo Milani, che presenterà la commedia con Antonio Albanese e Virginia Raffaele Un mondo a parte. Giovedì 11 luglio, Marco D’Amore introdurrà Caracas, il film interpretato da lui stesso insieme a Toni Servillo, tratto dall’opera letteraria Napoli Ferrovia di Ermanno Rea. È un ritorno anche quello di venerdì 19 luglio, quando il pubblico dell’Arena Puccini potrà incontrare Matteo Garrone in occasione della proiezione – per una serata promossa da BPER Banca – del film vincitore di 7 David di Donatello Io Capitano, in versione originale con sottotitoli in italiano.

In programma per “Accadde domani” anche il brillante esordio alla regia di Paola Cortellesi C’è ancora domani (sabato 29 giugno per una serata promossa da BPER Banca e sabato 20 luglio), la commedia diretta e interpretata da Antonio Albanese Cento domeniche (lunedì 1 luglio) e il noir Adagio, con cui il regista Stefano Sollima ha chiuso la cosiddetta “trilogia della Roma criminale” iniziata con Romanzo criminale – La serie e proseguita con Suburra. Sullo schermo dell’Arena Puccini arriveranno anche Confidenza di Daniele Luchetti (mercoledì 3 e lunedì 29 luglio), L’ultima volta che siamo stati bambini di e con Claudio Bisio (giovedì 4 luglio), Dieci minuti di Maria Sole Tognazzi (domenica 7 luglio), Enea di Pietro Castellitto (venerdì 26 luglio) e Challengers di Luca Guadagnino (mercoledì 31 luglio).

Cinema internazionale: Wim Wenders e l’anteprima Hit Man – Killer per caso

Come ogni anno, sullo schermo del DLF anche le grandi pellicole della cinematografia internazionale. Ma non solo: in collaborazione con il festival “Il cinema ritrovato”, martedì 25 giugno all’Arena Puccini ci sarà una serata speciale con il regista Wim Wenders e la proiezione della versione in lingua originale con sottotitoli in italiano di Buena Vista Social Club. Il film del 1999, con cui il regista tedesco lanciò nel mito le antiche glorie cubane capitanate da Compay Segundo, è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna, in collaborazione con la Wim Wenders Foundation, per festeggiare i 25 anni dall’uscita. Si potrà vedere anche l’ultimo lavoro di Wenders, l’acclamato Perfect Days, con cui l’attore giapponese Kōji Yakusho si è aggiudicato allo scorso Festival di Cannes il premio per il migliore attore (sabato 22 giugno per una serata promossa da BPER Banca e sabato 6 luglio). Mercoledì 26 giugno è invece già tempo di anteprime: in collaborazione con BIM Distribuzione, un giorno prima dell’uscita nelle sale, ecco Hit Man – Killer per caso, l’action movie di Richard Linklater (di cui Netflix ha comprato i diritti per lo streaming), con protagonisti Glen Powell, qui anche sceneggiatore e co-produttore insieme a Linklater, e Adria Arjona.

Tra i titoli internazionali che si potranno vedere (o rivedere) in arena, ci sono poi Past Lives di Celine Song (venerdì 14 giugno e mercoledì 24 luglio), Tatami di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi, presentato allo scorso Festival di Venezia (lunedì 17 giugno e mercoledì 17 luglio), e C’era una volta in Bhutan di Pawo Choyning Dorji (martedì 18 giugno). Non mancheranno i film più premiati agli Oscar 2023 e 2024, come The Whale di Darren Aronofsky (venerdì 21 giugno in versione originale con sottotitoli in italiano), The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne (domenica 23 giugno in versione originale con sottotitoli in italiano; lunedì 15 e martedì 30 luglio), La zona d’interesse di Jonathan Glazer (venerdì 28 giugno e martedì 16 luglio) e Povere creature! di Yorgos Lanthimos (venerdì 5 per una serata promossa da BPER Banca e lunedì 22 luglio). Dal Festival di Cannes 2023, il premio della Giuria Foglie al vento di Aki Kaurismäki (sabato 13 luglio) e quello per il miglior regista Il gusto delle cose di Trần Anh Hùng (domenica 14 luglio). In calendario anche Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock (domenica 30 giugno e venerdì 12 luglio), Back to Black di Sam Taylor-Johnson (martedì 9 luglio), La sala professori di İlker Çatak (giovedì 18 luglio), Priscilla di Sofia Coppola (sabato 27 luglio) e The Fall Guy di David Leitch (domenica 28 luglio).

La programmazione completa di agosto e di settembre sarà comunicata a fine luglio.

All’Arena Puccini è attivo il servizio Movie Reading che consente di ascoltare in cuffia l’audio-descrizione del film tramite smartphone o tablet.

Orario degli spettacoli

Gli spettacoli all’Arena Puccini iniziano alle ore 21.45.

Prezzo del biglietto

Se acquistato online ( https://puccini.cinetecabologna.18tickets.it/ ):

per i film italiani, europei e UK aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 3,50 euro;

per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 5,50 euro.

Se acquistato presso la biglietteria dell’Arena Puccini (aperta dalle ore 21.00):

per i film italiani, europei e UK aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate: posto unico 3,50 euro;

per i film di altre nazionalità o non aderenti a Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate, intero 6,50 euro, ridotto 5,50 euro per Over 60, clienti BPER Banca, soci DLF, soci Coop (la tessera è individuale), soci Coop Dozza, Card Cultura, studenti universitari, Amici Cineteca di Bologna, Agis Cinema, ragazzi fino a 11 anni, militari, Circolo Dozza A.T.C.

I posti non sono assegnati.

Punti ristoro

All’Arena Puccini sono presenti un servizio bar interno (aperto dalle ore 21.00) e 3 punti ristoro esterni: Fuori Orsa (aperto tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 24.00; tel. 370 3330255; un biglietto omaggio per i film di Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate a fronte di una consumazione di 20 euro); Pizzartist Dlf (aperto tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 24.00; tel. 051 0078078); Kinotto Bar (aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 24.00; tel. 051 0226000).