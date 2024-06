In fase di conclusione – nel pomeriggio intorno alle 17:00 – l’intervento dei Vigili del fuoco iniziato questa mattina intorno alle 10:00 in via Filippo De Pisis, in zona Mancasale nel Comune di Reggio Emilia, a seguito di una fuga di gas metano sulla sede stradale, dovuta ad una rottura accidentale del tubo della media pressione.

Il personale dei Vigili del Fuoco, sul posto con più sezioni operative dal Comando Provinciale, è intervenuto dopo aver effettuato gli opportuni rilievi con la strumentazione in dotazione, ha quindi delimitato la zona rossa provvedendo all’evacuazione dei fabbricati limitrofi. L’area è stata inertizzare con acqua nebulizzata, impiegando lance a getto cavo.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia Municipale, erano presenti squadre Iren, che hanno provveduto a sezionare l’impianto per isolare e chiudere il tratto interessato.