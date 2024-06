Oggi si avvia alla conclusione la mia campagna elettorale. Due favolosi anni di studi e progetti elaborati con la collaborazione della “Lista Civica Per Sassuolo – Programma Rilancio”. Proprio dal rilancio siamo voluti partire nel 2022 anni successivi al terribile periodo Covid. Alle promesse degli altri, abbiamo preferito da sempre la vicinanza ed il contatto con i sassolesi.

Abbiamo raccolto ed elaborato soluzioni per le tantissime richieste di aiuto che ci sono pervenute dai nostri concittadini. Abbiamo scaldato il cuore di chi ormai non credeva più in un rilancio politico. Abbiamo interpretato nel miglior modo possibile il concetto di Lista Civica incontrando tutti i giorni persone insoddisfatte dalle precedenti amministrazioni. Nessun partito ma le persone sopra i dogmi politici, uomini determinati e concentrati sulla salvaguardia della nostra città.

Abbiamo mosso un oceano con una semplice zattera e questo è un grandissimo motivo di orgoglio per me e per la mia Lista Civica. Jessica Lombardi, Leopoldo Matta, Vincenza Vicino, Karen Semevo, Davide Pigoni, Goffredo Gugliucci, Cristian Ferrari, Mino Spano, Evan Sgarbi, Angelo Fognani, Paolo Villani, Adriana Toselli, Giulia Corrias, Stefania Venturelli, Arsenio Caterino, Pier Giuseppe Manca, Celano Emilio, Ciongoli Lia, Antonio Salvatore, Raffaele Tranchina. Venti nomi ma che a me sono sembrati un esercito per impegno e per dedizione in questi due anni. Siamo stati avvicinati dai nostri rivali per stabilire eventuali coalizioni senza aver ricevuto una sorta di programma da condividere, ed è per questo che siamo andati avanti da soli e più determianti che mai. Forza, coraggio e dedizione sono sempre state le nostre caratteristiche. Non abbiamo voluto contaminare il nostro percorso in cambio di una sistemazione in Municipio, abbiamo dimostrato la nostra serietà sul campo giorno dopo giorno e abbiamo dimostrato ampiamente il nostro concetto di coerenza.

Nessuna promessa ma sul piatto tantissime soluzioni alle molteplici criticità che presenta Sassuolo. Sassuolo ha bisogno di programmi seri e veloci nella realizzazione. La nostra unica promessa che ci ha contraddistinto in questi anni è stata il nostro impegno. A chi ci ha chiesto la luna, abbiamo sempre risposto che non avevamo nessun razzo disponibile per arrivarci, ma a chi ci ha chiesto aiuto siamo sempre stati pronti ad ascoltare ed intervenire con progetti, manifestazioni e idee concrete. Io sono convinto che le spese future debbano essere tradotte in investimenti per la nostra città. La gestione del denaro pubblico deve mettersi al servizio delle famiglie che pretendono servizi e infrastrutture consone. “Famiglia” è proprio il principio sul quale abbiamo incentrato la nostra campagna elettorale.

Il volto nuovo siamo noi e solo noi per Sassuolo. Non so cosa succederà nei prossimi giorni quando si stabilirà chi debba guidare la nostra città, noi chiediamo solo a chi vincerà di sovrapporre sempre la propria coscienza alle proprie decisioni. Siamo pronti al cambiamento e mi auguro che anche i sassolesi lo siano. Amare veramente Sassuolo vuol dire mettere da parte i prorpi egoismi e mettersi al centro di una comunità che tanto si aspetta negli anni futuri per loro e per i loro figli. Ho sempre messo la mia faccia in tutto quello che ho fatto, la mia determnazione, la mia cocciutagine e sono convinto che sono questi i dogmi seri per poter portare avanti le proprie idee. Sono pronto a guidare una città intera verso il cambiamento. Qualora dovessi vincere queste elezioni, mi rimarrebbe pochissimo tempo per festeggiare, la mia professionalità, la mia responsabilità e quella della mia squadra ci porterebbe immediatamente davanti al dovere che ci sarà eventualmente assegnato. Il mio impegno e quello di un’intera città può realmente cambiare le sorti di Sassuolo. Siamo Pronti…

Cristiano Gugliucci