Nella serata del 2 giugno scorso, personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Bologna è intervenuto presso l’area di servizio Pioppa Est a seguito di richiesta d’intervento per un minore lasciato sul posto, per distrazione, da una comitiva di studenti di rientro dalla riviera romagnola e diretti in Svizzera.

Il gruppo, effettuata una sosta ristoratrice presso l’area di servizio, al momento di ripartire però il responsabile della comitiva conteggiava per errore fra i presenti a bordo del pullman anche il ragazzo in questione, che veniva invece lasciato sul posto, fra l’altro privo di documenti e di telefono cellulare.

Il responsabile della comitiva si accorgeva dell’assenza del ragazzo solo raggiunta la zona di Parma, dunque chiedeva immediatamente aiuto tramite il Centro Operativo Autostradale che provvedeva all’invio di unità operativa della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna.

Nell’area di servizio gli agenti individuavano subito il giovane e procedevano a tranquillizzarlo e a prendere contatti con familiari e con l’accompagnatore del gruppo. Seguiva quindi il ricongiungimento del ragazzo con i compagni di viaggio, tramite una staffetta realizzata dalle pattuglie della Polstrada presenti sul tratto, che concludevano in modo positivo la vicenda.