Al palazzetto dello sport di Castelnovo, giovedì 6 giugno 2024 (ultimo giorno di scuola),

si sono svolte le cerimonie di consegna di premi ad alcuni alunni meritevoli della scuola secondaria di primo grado, effettuate alla presenza del sindaco Francesco Monica, e dell’assessore alla scuola Carla Guatteri e della Dirigente scolastica Maria Elena Torreggiani.

Il premio è stato assegnato agli alunni che hanno dimostrato di essersi distinti, alla fine dell’anno scolastico, non soltanto per buoni risultati scolastici, ma anche e soprattutto per forte senso civico e comportamento esemplare sia a scuola che sul territorio comunale, con particolare riferimento alle relazioni extrascolastiche.

La prima cerimonia è stata quella in memoria di Elisabetta Marconi, commerciante molto amata da tutta la comunità castelnovese, scomparsa lo scorso anno. Il marito Gianni Manghi, con i figli Luca ed Emanuele, hanno voluto commemorare la memoria dell’amatissima Betty, con un premio in denaro consegnato a cinque alunne delle classi prime medie: Norah Twumasi (1^A), Pavleen Kaur (1^B), Letizia Bernardini (1^C), Adele Giardina (1^D) e Gurleen Kaur (1^E).

La seconda cerimonia è stata promossa e organizzata dalla sezione locale Lions rivolta agli alunni delle classi seconde: per la 2^A Matilde Salati, per la 2^B Luca Gabbi, per la 2^C Emma Tusino.

I Lions hanno inoltre premiato l’alunna Giulia Ghidorzi, quale vincitrice del premio di disegno “Un poster per la pace”.