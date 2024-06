Sono stati 1.422 i cittadini che si sono recati all’Anagrafe del Comune di Modena domenica 9 giugno per ottenere il duplicato della tessera elettorale e sono stati otto quelli che hanno chiesto di rinnovare la carta d’identità.

Da gennaio le tessere elettorali distribuite sono state più di 8 mila, ben 3.712 negli ultimi quattro giorni di aperture straordinarie degli uffici anagrafici che hanno consentito anche di rinnovare circa 90 carte d’identità.

Sono stati 241 gli elettori che hanno votato per le Europee nei quattro seggi speciali allestiti per i degenti nei due ospedali modenesi, al Policlinico (124) e a Baggiovara (117).

I cittadini che si sono avvalsi del servizio di accompagnamento ai seggi per persone in carrozzina o con gravi problemi di deambulazione sono stati 24. Il trasporto, gratuito, è stato garantito dalla collaborazione tra Comune, Croce rossa italiana e associazione di volontariato Pubblica assistenza Croce blu.