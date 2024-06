Torna il Giugno Maranellese, la tradizionale kermesse organizzata dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con l’amministrazione comunale. Diversi gli appuntamenti in programma, tra concerti, spettacoli, mercati, shopping e animazioni per tutti, ad ingresso gratuito.

Si parte venerdì 14 con Maranello Student Party All Stars, un “All Stars Music Festival” in cui dalle ore 21 sul palco di Piazza Libertà si alterneranno i dj’s Poggio, Suri, Redmark, Ricky B e Robby Ruini, con la vocalist La Lira e in collaborazione con Green Code Arena. Sabato 15 giugno ancora una serata di grandi successi musicali con Dj Luca Zanarini e Dj Ans che proporranno un repertorio di classici dei “fantastici anni 70 e 80”; la serata vedrà anche la proiezione sul maxischermo della partita dei campionati di calcio europei Euro 2024 Italia-Albania (proiezioni anche il 20 giugno con Spagna-Italia e il 24 giugno con Croazia-Italia). Domenica 16 giugno alle 21 sul palco di Piazza Libertà la prima tappa del “Summer Tour 2024” di Paolo Belli e la sua Big Band: uno show rinnovato, con in scaletta grandi classici come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, ma comunque caratterizzati dal sound inconfondibile, frutto di un percorso compiuto dall’artista negli ultimi 25 anni sempre con a fianco la sua Big Band, un gruppo affiatato che collabora con Paolo non solo sui palchi durante la stagione estiva, ma anche negli impegni in tv e a teatro. Il “Giugno” proseguirà nel fine settimana dal 21 al 23 con “Offline – Connessioni al parco”, rassegna di musica, incontri, eventi a cura dell’Associazione Yawp Passioni in movimento proposta nel verde del Parco Ferrari, con la rassegna di proiezioni fotografiche “Foto sotto le stelle” a cura del Circolo Blowup, il 19 e 26 giugno e il 3 luglio in Piazzetta Melson Mandela (esterno Mabic), venerdì 28 in Piazza Libertà con la serata di ballo liscio con l’Orchestra Luca Bergamini, sabato 29 giugno con la Notte Rossa, tradizionale appuntamento dedicato alla passione per i motori, tra esposizione di Ferrari e spettacoli, e domenica 30 giugno con il concerto dei Funky Chicken International Tribute Show, omaggio a Zucchero Fornaciari. Tra gli altri spettacoli in programma, il 20 giugno nel Piazzale della Parrocchia di San Venanzio “Divertimento in musica”, serata musicale con Gen Llukaci (violino) e Claudio Ughetti (fisarmonica), il 4 luglio in Piazzetta Mandela il Festival “Via Emilia La strada dei cantautori”.