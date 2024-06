Alle elezioni Europee nei 190 seggi del comune di Modena l’affluenza al voto è stata del 63,66 per cento con 88.316 elettori rispetto ai 138.718 aventi diritto al voto. I maschi che hanno votato sono stati 42.325, le femmine 45.991. Nel 2019, alle precedenti Europee, l’affluenza era stata del 70,9 per cento (73,3 cinque anni prima), alle Politiche dell’anno scorso del 74,66 per cento (79,8 nel 2018).

L’affluenza alle Comunali è stata del 62,27 per cento con 87.710 elettori. I maschi che hanno votato sono stati 41.992, le femmine 45.718. Nel 2019, alle precedenti Comunali, l’affluenza era stata 69,4 per cento (72,2 per cento nel 2014).

Lo scrutinio dei 190 seggi del comune di Modena è terminato intorno alle 4 del mattino. Questi i risultati che devono ritenersi provvisori fino al termine della validazione da parte degli uffici centrali competenti: Pd 38.131 voti (44,44 %), Fratelli d’Italia 19.068 (22,23 %), Alleanza Verdi Sinistra 6.440 (7,51%), Movimento 5 stelle 5.584 (6,51 %), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe 4.419 (5,15 %), Lega Salvini premier 3.784 (4,41 %), Azione – Siamo europei 3.249 (3,79 %), Stati uniti d’Europa 2.505 (2,92 %), Pace Terra Dignità 1.814 (2,11 %), Libertà 470 (0,55 %), Alternativa popolare 245 (0,29 %), Sudtiroler Volkspartei (Svp) 86 (0,10 %).

I voti validi sono 85.795; le schede bianche sono 1028, le nulle 1.485, i voti contestati e non assegnati 8.

A MODENA BONACCINI SUPERA I 14 MILA VOTI PERSONALI NEL PD. MELONI CON FRATELLI D’ITALIA A 4.760, VANNACCI 1.259 CON LA LEGA, IN AVS LUCANO 803 E TRANDE 594

Alle elezioni Europee nei 190 seggi del comune di Modena sono state espressi complessivamente 37.679 voti di preferenza, con un significativo aumento rispetto al 2019 quando erano stati 23.891.

Per il Partito democratico Stefano Bonaccini ha raccolto 14.283 voti, Giuditta Pini ha raggiunto i 2.161 voti di preferenza, Elisabetta Gualmini 2.053, Alessandro Zan 1.346.

Per Fratelli d’Italia Giorgio Meloni ha ottenuto 4.760 voti, Stefano Cavedagna 1.279.

Con Lega Salvini premier ha ottenuto 1.259 voti di preferenza Roberto Vannacci, Stefano Bargi 114.

In Alleanza Verdi Sinistra (Avs) i più votati sono stati Domenico Lucano (803) e Paolo Trande 594; ad Alessandra Filippi 225 voti di preferenza.

Nel Movimento 5 stelle il più votato è stato Mohamad Kamel Malak.

Per Forza Italia – Noi Moderati – Ppe il più votato è stato Antonio Tajani 453 seguito da Antonio Platis (155).

In Azione – Siamo europei Umberto Costantini ha raggiunto i 311 voti, con Carlo Calenda a 255. In Stati uniti d’Europa Giulia Pigoni ha ottenuto 271 voti. Michele Santoro ha raggiunto i 471 voti in Pace Terra Dignità; nella lista Libertà Francesco Amodeo 71 voti; in Alternativa popolare Alberto Bosi 41 voti, nella Svp Roberta Bergamo 3.