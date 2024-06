Nello sport ci sono buoni atleti che possono offrire prestazioni a volte stupefacenti per poi ritornare il più delle volte a realizzare prestazioni ordinare e ci sono i campioni quelli che fanno battere il cuore e che realizzano prestazioni che vanno oltre la normalità!!

Stars e Stripes e il suo pilota Mauro Pellegrino appartengono a questa seconda categoria quella che emoziona e che anche quando tutto è contro portano a casa il risultato incredibile!!

Questo è successo anche nell’ultima gara di Tractor Pulling a Pezzolo nel Ravennate davanti a un numeroso pubblico ( circa 5000 persone) abituate a grandi prestazioni motoristiche se non altro perché qui il Tractor Pulling lo si fa da oltre 20 anni!!

Ed è stato qui che Stars e Stripes con un pubblico che tifava per il beniamino di casa ha effettuato il primo tiro di qualifica non andato a buon fine per una errata interpretazione della pista più dura del previsto sia per la frizione nuova che ha creato problemi al pilota.

Il secondo tentativo poneva una grande pressione su Mauro Pellegrino visto che gli avversari erano già qualificati e un altro errore avrebbe compromesso la gara, ma è bastato scalare una mezza marcia e tutto è cambiato Stars e Stripes è volato oltre i 100 mt e si è qualificato.

La gara ha visto il trattore sassolese ,più volte campione d’Italia, interpretare alla perfezione la pista segnando una misura a 79,49 mt davanti a beniamino di casa Ancarani Andrea con il suo Toro Blu che aveva preparato un motore per questo appuntamento che si è fermato a 75,50 mt e al temibile Ford del bresciano Fabio RONGA a 69,70mt.

Ora il trattore Sassolese guida la classifica del campionato con 9 punti dal John Deere Green Star e 11 dal New Holland Toro Blu.