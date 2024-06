“Un percorso che mi lascia l’amaro in bocca seppure mi ha regalato un bagaglio di esperienza molto importante ed ha fatto capire realmente alle persone la mia coerenza ed il coraggio di essermi messo in competizione con i grandi partiti. Peccato perché avrei potuto dare tanto alla mia città, ma non mi arrendo, ci riproverò alle prossime elezioni”.

“Faccio i miei complimenti a Matteo Mesini per la vittoria diretta e per i tanti voti ricevuti, ci siamo confrontati spesso ed il suo programma si avvicina molto al mio. E’ un ragazzo giovane ma con le idee molto chiare, che ha già dimostrato il suo valore nella sua carriera politica. A lui voglio fare i miei migliori auguri perché lo ritengo pronto ad avviare il cambiamento che volevamo proporre noi della lista civica “Per Sassuolo”.