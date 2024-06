La sassolese Dancin’ Perfect a Vignola per uno spettacolo di “Heels” a cui raramente è possibile assistere in Italia. Giovedì 13 giugno, a partire dalle ore 21 presso il Teatro Ermanno Fabbri di Vignola, in occasione dello spettacolo di fine anno accademico del corso Heels, l’Asd Dancin Perfect metterà in scena “SHE”.

SHE è un acronimo di Sassy Heels Empower, che racconta come la donna sia protagonista con il suo potere, la sua bellezza e la sua forza. Attraverso la danza sui tacchi vedremo una donna dai mille volti con l’unica costante di essere e sentirsi potente, confident e piena di risorse. Una carrellata di coreografie che esaltano la sensualità e ne valorizzano la potenza.

Ginger Rogers disse:“Ho fatto tutto quello che faceva Fred Astaire, solo che lo facevo all’indietro e sui tacchi a spillo”.

Lo spettacolo è un’idea di Isidora Balberini, direttrice artistica e regista dello spettacolo, direzione organizzativa di Sabina Bondi.