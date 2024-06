“Faccio i miei complimenti a Elisa Parenti. Ha vinto, ora a lei il compito di governare la nostra Comunità e a noi il dovere e il piacere di fare opposizione con l’obiettivo di sempre: far crescere Formigine e le sue frazioni.

Ringrazio il gruppo di candidate e candidati che in due mesi ha fatto un lavoro incredibile, è stata una campagna piena di tensioni portata avanti contro di loro e nei confronti di chi ha creduto in questo progetto. Siamo all’opposizione, siamo partiti da zero e senza la somma di grandi partiti alle spalle abbiamo 1.555 cittadine e cittadini che ci hanno fiducia. Ringrazio la lista Insieme per Formigine e la lista Formigine TUTTI che oggi è la quarta forza di Formigine, davanti a partiti come Lega e Forza Italia e davanti a quasi la totalità delle liste di centro sinistra.

Penso sia un risultato clamoroso, a maggior ragione in un contesto nel quale il Pd perde quasi sette punti e oltre 2.000 voti rispetto a cinque anni fa e si salva con la stampella di cinque liste e partiti che hanno premiato più la politica che il civismo.

Bene, avevamo promesso coraggio e così è stato. Non ci siamo fatti intimorire, siamo andati avanti con correttezza, coraggio e passione perché crediamo in questa Comunità e siamo certi di poterla proteggere e valorizzare nei prossimi cinque anni in cui non saremo una semplice opposizione, ma una forza capace di ascoltare, proporre e crescere ancora di più. Conosciamo Formigine e sappiamo come darle voce.

Sono orgogliosa della scelta fatta e lo sono ancor di più oggi: posso camminare a testa alta, perché non ho barattato Formigine con gli accordi di comodo che mi erano stati proposti affinché mi mettessi zitta e buona, come portatrice d’acqua di una coalizione che ha messo insieme tutto e il contrario di tutto.

Stare zitti e buoni non è nello spirito dei Formiginesi. Non è mai stato nel mio stile.

Voglio ringraziare di cuore i cittadini e le cittadine che ci hanno dato fiducia, come tutta la comunità potranno contare su di noi, sul nostro impegno in Consiglio comunale e su una squadra pronta ad accoglierli. Perché questo è solo il primo passo di un cammino che sarà bellissimo.

Si apre una stagione nuova, sapremo esserne interpreti e lo faremo insieme, tutti, per Formigine e le sue frazioni”.

Simona Sarracino