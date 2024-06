Completato l’intervento di manutenzione straordinaria, il lago del Parco Rio Gamberi ha ritrovato il suo splendore e, in vista dell’inizio dell’estate, è arrivato il momento di inaugurare l’opera.

Sabato 15 giugno è in programma un evento promosso dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone in collaborazione con CEAS Valle del Panaro, in occasione della riconsegna alla comunità del lago riqualificato. Il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, accompagnato dall’Assessore all’Ambiente Matteo Ferrari, inaugurerà l’opera alle 10, a seguire Arterìa – nuovo gestore del chiosco – offrirà la merenda a tutti i bambini presenti. Dalle 11 tutti in giro per il parco per la caccia al tesoro dedicata a bambini e famiglie organizzata da La Lumaca. Nel corso della mattinata, dalle 9 e fino alle 12.30, sarà inoltre allestito un infopoint per saperne di più sulla zanzara tigre.

I lavori di risanamento del lago più a valle dell’area verde castelnovese hanno riguardato il ripristino della difesa della sponda destra del lago, realizzata in massi ciclopici, la sostituzione delle sponde cementizie ammalorate e il ripristino dello scolmatore.

Complessivamente l’opera manutentiva è costata circa 300mila euro e ha rispettato il cronoprogramma stabilito in fase di progettazione: “Il lago del Rio Gamberi – precisa l’Assessore Matteo Ferrari – è il cuore del parco, attorno ad esso tanti nostri concittadini passano gran parte del loro tempo libero. Pensato e costruito negli anni Ottanta, recentemente è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione, per salvaguardare la sua stessa esistenza. Con questo intervento e la creazione di una barriera fisica, l’Amministrazione ha voluto risolvere il problema più che decennale dell’allagamento di Piazza Brodolini. Infatti, già durante le abbondanti pioggie di fine maggio, abbiamo potuto verificare la corretta tenuta idraulica dell’intervento realizzato”.