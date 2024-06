Anche quest’anno la collaborazione del Teatro EuropAuditorium con la rassegna Sequoie Music Park si rinnova e annuncia il suo primo appuntamento al Parco Caserme Rosse, il 19 giugno 2024, con Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi nello show Cevoli Pizzocchi Giacobazzi.

Quando l’ignorantezza e la patacaggine si incontrano sullo stesso palco, il risultato che si può ottenere è inimmaginabile! Tornano nuovamente sul palco, i tre comici più rappresentativi dell’Emilia-Romagna.

Giuseppe Giacobazzi e Paolo Cevoli, i due ambasciatori della comicità romagnola, mettono in scena uno spettacolo adatto solo a chi ha addominali abbastanza allenati a ridere. Il tutto viene “benedetto” dalla comicità emiliana dello “zio Duilio” Pizzocchi: istituzione, amico, autore e mentore dei primi due. Cavalli di battaglia, interazioni e momenti di autentica improvvisazione. Tre amici, tre campioni di risate: molto probabilmente gli addominali allenati non basteranno per resistere alle risate!

PREZZI BIGLIETTI: I settore € 49,00 – II settore € 40,00 – III settore € 34,50 – IV settore € 28,50.

I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone, online e nei punti vendita.

Prenotazione posti per disabili: info@teatroeuropa.it

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche al mattino, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).