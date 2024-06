Un fine settimana tra musica e gli europei di calcio: il primo weekend del Giugno Maranellese, la tradizionale kermesse organizzata dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con l’amministrazione comunale, è all’insegna della musica dal vivo con un grande nome come Paolo Belli, del meglio della musica dance con i deejay, e del calcio di EURO UEFA 2024.

Si parte venerdì 14 con Maranello Student Party All Stars, un “All Stars Music Festival” dalle ore 21 in Piazza Libertà. Sabato 15 giugno ancora una serata di grandi successi musicali con un repertorio di classici dei “fantastici anni 70 e 80”; la serata vedrà anche la proiezione sul maxischermo della partita dei campionati di calcio europei Euro 2024 Italia-Albania (proiezioni anche il 20 giugno con Spagna-Italia e il 24 giugno con Croazia-Italia). Domenica 16 giugno alle 21 sul palco di Piazza Libertà la prima tappa del “Summer Tour 2024” di Paolo Belli e la sua Big Band: uno show rinnovato, con in scaletta grandi classici e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste.