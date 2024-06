Questa mattina il plesso scolastico di via Martelli 25/1, in zona Croce del Biacco al Quartiere San Donato-San Vitale, è stato intitolato a Paola Marchetti, storica pedagogista del Comune di Bologna scomparsa da pochi anni.

Erano presenti gli assessori Daniele Ara e Simone Borsari, la presidente del Quartiere San Donato-San Vitale Adriana Locascio, il dirigente dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna Giuseppe Panzardi e dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 7 Federica Roux.

Il nuovo plesso scolastico si configura come un inedito polo Zerosei e ospita al suo interno una scuola dell’infanzia statale facente capo all’Istituto Comprensivo numero 7 e un nuovo nido d’infanzia comunale gestito in appalto dalla cooperativa Quadrifoglio.

Il Comune e l’Istituto Comprensivo 7 hanno avviato il percorso per renderlo un polo per l’infanzia a tutti gli effetti, con una progettualità condivisa sotto il profilo pedagogico e della continuità educativa 1/6.

“In una delle periferie della città, intitoliamo a una figura cara al mondo educativo scomparsa prematuramente, una scuola dell’infanzia statale e un nuovo nido comunale: un esempio di sviluppo di integrazione fra servizi educativi e scolastici molto virtuoso – afferma l’assessore alla Scuola Daniele Ara -. Nei prossimi mesi si svilupperanno ulteriori progetti educativi negli spazi adiacenti alla vicina scuola primaria”.

Paola Marchetti

Paola Marchetti è approdata al Comune di Bologna nel 2001 come coordinatrice pedagogica dei servizi ZeroSei nel Quartiere Savena. Dal 2005 all’agosto del 2014 è stata responsabile dei servizi educativi e scolastici del Quartiere Porto, nell’ottobre del 2014 diviene responsabile del SEST del Quartiere San Donato-San Vitale.

Nel corso della sua carriera è sempre stata sostenuta da una genuina curiosità verso le persone e le loro storie e dalla ferma convinzione dell’importanza di realizzare servizi di qualità per i cittadini.