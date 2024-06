Torna, nel Parco della Biblioteca Comunale “Pablo Neruda”, EstaVezz 2024, cartellone di eventi culturali e di intrattenimento promosso dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo, giunto quest’anno alla 5° edizione. Tante le proposte, tutte ad ingresso libero e gratuito: burattini, musica, cinema, arti circensi, serata a tema salute, presentazione di libri e molto altro, per trascorrere alcune ore nel fresco del parco e non solo. Infatti alcuni appuntamenti si terranno in altre zone del territorio comunale.

Dopo l’anteprima con il saggio che, giovedì 13 giugno, ha visto susseguirsi sul palco gli alunni della scuola di musica, lunedì 17 luglio alle ore 21.30 si entra nel vivo di EstaVezz con lo spettacolo della Compagnia di teatro dialettale Qui ‘d Puianell “Anca s’la va mael tulommla in reder”.

La prima settimana prosegue con il concerto in occasione dell’80° anniversario dell’eccidio de La Bettola – la cui commemorazione ufficiale è in programma per domenica 23 giugno alle ore 11.00 – che avrà luogo mercoledì 19 giugno alle ore 21.30: “Memorie in viaggio. Canti per ricordare, resistere, rinascere” con Alberto Padovani (voce, chitarra), Emilio Vicari (voce, chitarra, basso), Sandro Pezzi (voce, chitarre, banjo), Enrico Fava (tastiere), Stefano Reggiani (testi, narrazione), Matteo Colla (fotografie, video).

La settimana successiva EstaVezz propone due appuntamenti: mercoledì 26 giugno alle ore 21.30 il concerto a cura dell’IDML don Luigi Guglielmi “Vorrei che tu fossi donna” con Marta Della Monica (arpa), Nadia Torreggiani (pianoforte), Lucia Spreafico e Silvia Piccinini (voci narranti), e venerdì 28 giugno alle 21.15 la presentazione del libro “Il Paese. Gente” del fotografo Michele Cepelli.

Per quanto riguarda il mese di luglio di seguito una sintetica anticipazione anticipazione: