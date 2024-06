Nei giorni scorsi, per un improvviso motivo personale, il medico di medicina generale Maria Chiara Notari con ambulatorio a Castelfranco Emilia ha purtroppo dovuto sospendere l’attività.

L’Azienda USL si è subito attivata per trovare un sostituto, nel frattempo i pazienti sono stati assistiti dai professionisti della associazione in rete di cui la dottoressa Notari fa parte: si tratta di medici, con ambulatorio a Castelfranco Emilia, che condividono i dati dei pazienti per poter sempre garantire assistenza anche qualora si verifichino assenze improvvise e temporanee, come in questo caso. In questo primo periodo le persone hanno trovato tutte le indicazioni utili (nomi e recapiti) nel messaggio registrato nella segreteria telefonica della dottoressa.

Al fine di garantire l’assistenza, non avendo trovato al momento un unico sostituto, dalla prossima settimana la dottoressa sarà sostituita da medici di continuità assistenziale che si alterneranno nello stesso ambulatorio di Notari, in corso Martiri 142. Restano invariati i numeri di telefono per prendere appuntamenti e ricevere informazioni: 389 8811028 e 351 6617339. L’Ausl sta cercando di mantenere invariati anche gli orari e i giorni di visita ma la pianificazione è ancora in corso: gli aggiornamenti verranno via via forniti attraverso cartelli affissi alla porta dell’ambulatorio e sul sito web di Ausl Modena nella pagina https://www.ausl.mo.it/strutture/medici-di-medicina-generale/elenco/notari-maria-chiara/.