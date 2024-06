In tarda mattinata su R14 Raccordo Casalecchio è stata disposta la chiusura del tratto tra bivio A1 e bivio A14 in direzione Bologna-Taranto, a causa di un tamponamento avvenuto al km 2+100 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, causando ripercussioni alla viabilità sulla Tangenziale di Bologna. Ferito uno dei conducenti, trasportato in ospedale in codice di media gravità.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco con autogru, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Il tratto è stato riaperto intorno alle 15:00. Al momento (15:20), sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda in direzione A14 Bologna-Taranto.