Il neo Sindaco di Guastalla Paolo Dallasta ha nominato i componenti della nuova Giunta Comunale attribuendo ai vari assessori le rispettive deleghe per il quinquennio 2024-2029.

“Come già anticipato nel corso della campagna elettorale – ha detto Dallasta – la squadra di Giunta sarà composta da Chiara Lanzoni, che assumerà anche il ruolo di Vicesindaca, mentre gli altri assessori saranno Alessandra Medici, Gianluca Crema, Luca Fornasari e Fiorello Tagliavini. L’estate sarà utile per avere un quadro completo dei punti di forza e debolezza dell’Ente, andando a individuare le priorità su cui lavorare. La Giunta Verona ci ha lasciato in eredità un Comune solido dal punto di vista finanziario e con tanti progetti in corso che dovremo portare a termine, come San Girolamo Hub e il cantiere in Palazzo Ducale. Il fatto di avere in squadra tre assessori uscenti ci permetterà di procedere velocemente sui tanti file aperti. In più, sarà nostra intenzione assegnare delle ulteriori deleghe specifiche ad alcuni componenti del Consiglio Comunale, in modo da avere un coinvolgimento più attivo e completo”.

Ecco la composizione della Giunta Dallasta con l’attribuzione delle deleghe ai vari assessori.

A Chiara Lanzoni, vicesindaco, vanno le deleghe: Ambiente e Paesaggio; Lavori Pubblici; Patrimonio e scuola.

Architetto e PHD in Progettazione paesistica, Lanzoni è mamma di due ragazzi. Docente di architettura del paesaggio al Politecnico di Milano e responsabile di Ufficio tecnico comunale, è stata assessore comunale a Guastalla dal 2014 al 2024.

A Gianluca Crema, assessore, sono attribuite le deleghe: Partecipazione; Comunicazione e digitalizzazione; Commercio e attività produttive; Personale.

Presidente del Consiglio Comunale di Guastalla durante il secondo mandato di Camilla Verona, Crema è stato Consigliere Comunale dal 2014. Tesserato PD e iscritto all’ANPI, è m. manager in un’agenzia di digital marketing, tra le mille aziende con il più alto tasso di crescita in Europa secondo il Financial Times. Tiene docenze in una scuola per la gestione d’impresa.

A Luca Fornsari, assessore, le deleghe: Bilancio; Protezione Civile; Eventi e Manifestazioni; Sport.

Sposato con due figli, laureato in ingegneria gestionale, Fornasari lavora come operation manager presso un’azienda locale. Per 10 anni è stato assessore allo Sport, associazionismo e politiche giovanili del Comune di Guastalla durante i due mandati della Verona.

Ad Alessandra Medici, assessore, le deleghe: Welfare; Politiche giovanili; Pari opportunità; Europa.

Mamma di una bambina, laureata in Relazioni Internazionali, Medici è project manager in una società regionale. Dal 2019 è membro del gruppo “Giovani politici eletti” del Partito Socialista Europeo e nell’ottobre 2022 ha iniziato il suo incarico come assessore al Welfare e alle Pari Opportunità nel Comune di Guastalla.

A Fiorello Tagliavini, assessore, le deleghe: Cultura; Turismo; Marketing territoriale; Valorizzazione dei beni culturali.

Tagliavini si è laureato al DAMS, presso l’Università di Bologna, con una tesi in organizzazione ed economia dello spettacolo e in Sociologia presso l’Università di Urbino. Già responsabile del settore Cultura, Turismo e Sport del Comune di Guastalla con direzione del Teatro fino al pensionamento nel 2021, ha mantenuto fino ad ora un rapporto di volontariato nell’ambito dello spettacolo. È tesserato PD, iscritto all’ANPI e iscritto alla CGIL.

In capo al Sindaco Paolo Dallasta rimarranno le seguenti deleghe: Urbanistica ed edilizia privata; Mobilità sostenibile; Sanità; Legalità.

Paolo Dallasta, dopo il diploma di liceo scientifico conseguito presso il Russell di Guastalla nel 2007, si è trasferito a Milano dove ha studiato, lavorato e vissuto per oltre 12 anni. Ha conseguito la laurea magistrale in Pianificazione Urbanistica e Politiche Territoriali presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nel 2012, completando la sua formazione con un master in Management Politico a Roma presso la Business School del Sole 24 Ore-Luiss nel 2015. Iscritto all’albo degli architetti di Reggio Emilia, attualmente esercita la libera professione. Dal 2013 pratica l’attività di urbanista come consulente di Società e Fondi di sviluppo immobiliare, specializzandosi in progetti di rigenerazione urbana e di conversione di immobili e aree dismesse in tutta Italia. Da sempre appassionato di politica, è iscritto al PD dal 2007 e, dopo la sconfitta elettorale del 2009, è stato tra i primi a rimboccarsi le maniche per ricostruire il centrosinistra guastallese, fino alla nascita di Guastalla Bene Comune nel 2013. Qualche anno prima, nel 2011, fu tra i fondatori dell’associazione culturale “Guastalla 20-30”, che aveva lo scopo di formare giovani ai temi della politica e dell’impegno civile.

Eletto consigliere comunale nella lista Guastalla Bene Comune nel 2014 e nel 2019, ha svolto il ruolo di capogruppo di maggioranza presso il Comune di Guastalla e l’Unione Bassa Reggiana, oltre ad essere Segretario del Circolo PD di Guastalla e membro della Direzione Provinciale del partito.

La composizione della Giunta Comunale di Guastalla rispetta i principi di pari opportunità tra i sessi. Il provvedimento di nomina dei componenti con il conferimento dell’incarico di Vicesindaco e l’attribuzione delle deleghe verrà notificato agli assessori e comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.