Pomeriggio di controlli stradali con il Targa System, per gli agenti della polizia locale di Reggio Emilia, che ieri ha pattugliato le principali arterie di scorrimento delle zona nord della città sequestrando 5 auto risultate in circolazione ma prive della regolamentare copertura assicurativa.

Il Targa System è l’occhio elettronico montato su un mezzo della Polizia locale in grado di scannerizzare le targhe dei mezzi in circolazione per individuare i veicoli privi di copertura assicurativa, con la revisione non regolare e proventi di furto.

Tra i mezzi finiti nel mirino degli agenti anche una Bmw il cui conducente 25enne è caduto nella rete delle truffe assicurative. Il giovane, che una volta dimostrata la buona fede potrà sporgere denuncia e far ricorso al verbale degli agenti, aveva infatti pagato l’assicurazione ad un’agenzia poi rivelatasi inesistente. Su quest’ultimo caso il comando di via Brigata Reggio indaga per individuare gli autori della truffa.