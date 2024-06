Terminate le elezioni Amministrative, ecco presentata la nuova giunta del Comune di San Benedetto Val di Sambro. A comunicarla è stato il Sindaco Alessandro Santoni che ha firmato il decreto sabato 15 giugno. Ecco le deleghe ai vari Assessori: Lorenzo Lamma ambiente e rigenerazione urbana, Lorenza Carosi scuola ed istruzione, Francesca Girotti politiche giovanili e comunicazione, Alessio Santi turismo. La qualifica di Vicesindaco è stata attribuita all’assessore Lorenzo Lamma, il più votato. Queste invece le deleghe attribuite ai consiglieri: Claudio Tedeschi attività produttive e commercio, Leonardo Matranga sport, volontariato e rapporti con le Associazioni, Roberto Serra politiche familiari, Davide Benamati lavori pubblici e difesa del suolo, Gabriele Monciatti Patrimonio, che sarà anche designato capogruppo consiliare. Restano in capo al Sindaco tutte le altre deleghe tra le quali Bilancio, Cultura, Urbanistica, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile, Personale, Tributi, Sanità, Politiche Sociali, Agricoltura, Pari Opportunità, Polizia Locale, Infrastrutture materiali ed immateriali

Alessandro Santoni, Sindaco di San Benedetto Val di Sambro: «Ringrazio ancora una volta le tante persone che ci hanno accompagnato, sostenuto e votato perché continuassimo il nostro lavoro. Avevamo promesso che saremmo stati subito operativi e pronti a continuare il nostro percorso con entusiasmo, e per mantenere la promessa abbiamo ritenuto necessario non perdere tempo ed ecco che a distanza di pochi giorni dalla proclamazione, la squadra che sarà chiamata ad amministrare il nostro Comune è stata definita con nomi e deleghe, sia in Giunta, sia in Consiglio Comunale, poiché come fatto già nelle precedenti legislature, ognuno anche tra i Consiglieri avrà una specifica delega. Una squadra che sarà sicuramente capace di dare la giusta rappresentanza al territorio e di affrontare le varie progettualità nell’interesse della nostra comunità. Ora ci aspetta l’estate, che anche quest’anno sarà ricca di eventi, durante la quale saremo tutti impegnati per continuare a progettare il futuro del nostro territorio,per portare avanti con coerenza le azioni non ancora concluse e per avviarne di nuove, allo scopo di continuare a sviluppare nuovi progetti e raggiungere obiettivi insieme: famiglia, giovani, servizi, lavoro e superamento dei divari rappresenteranno i punti fondamentali della nostra azione. Manterremo quel confronto aperto e quel dialogo che sono stati fin da subito la nostra prerogativa. In questi anni abbiamo raggiunto risultati oggettivi, apprezzabili ed apprezzati, ma soprattutto creato presupposti importanti per il futuro, in termini di investimenti, di servizi e di opportunità per i giovani, per le famiglie e per le attività. Ora dobbiamo riprendere quel percorso, continuando a lavorare insieme e senza sosta nell’interesse del territorio.»