Acer Reggio Emilia, l’Azienda Casa che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica per conto dei Comuni, mette a disposizione un appartamento a canone calmierato di 110 metri quadrati nella storica palazzina, interamente di proprietà di Acer, situata in piazza Fiume 3, in pieno centro storico.

L’alloggio, completamente ristrutturato e interamente arredato, prevede quattro posti letto, suddivisi in una camera doppia e due camere singole dotate di comodi letti, armadi, comodini, scrivanie e sedie.

L’ampio soggiorno accoglie una cucina comoda e funzionale, provvista di forno elettrico, piano cottura ad induzione e frigorifero ad uso comune, tavolo e sedie. L’angolo salotto è completato da due divani, mobili e scaffali.

Completano l’appartamento due bagni con doccia, di cui uno con antibagno-lavanderia e lavatrice; nel corridoio che conduce al reparto notte è presente un ampio ripostiglio.

La riqualificazione e l’arredamento dell’alloggio ha comportato un investimento complessivo di circa 74mila euro.

La palazzina, situata a poche centinaia di metri dalle sedi universitarie di UniMoRe, di Palazzo Dossetti in viale Allegri e di Palazzo Baroni (ex Seminario vescovile) in viale Timavo, è dotata di un ampio giardino, con piante ad alto fusto, ad uso verde privato, parcheggio auto e cancello automatico.

Il canone mensile va da 290 euro per posto letto in camera doppia a 320 euro per la camera singola. Nel canone di locazione sono incluse le spese relative alle utenze e le spese accessorie. Il deposito cauzionale è di 300 euro.

Per rispondere alle esigenze degli studenti, tutti i posti letto gestiti da Acer Reggio Emilia sono a canone calmierato, con un servizio di locazione flessibile, anche per brevi periodi a partire da una sola mensilità.

Attualmente l’Azienda Casa di Reggio Emilia mette a disposizione complessivamente 105 posti letto per studenti fuori sede, docenti, tutor o tirocinanti, di cui 20 posti letto di proprietà privata in via del Carbone. In totale si tratta di 33 appartamenti, di cui 13 di proprietà di Acer, ubicati in pieno centro storico tra piazza Vallisneri, viale Montegrappa e piazza Fiume. Gli alloggi, di diversa tipologia e metratura, prevedono sistemazioni in camere singole e doppie, e possono accogliere un numero di studenti che varia da 2 a 5.

Con l’offerta di posti letto a canone calmierato, che completa e diversifica la disponibilità di Er.Go e Università, Acer si pone come punto di riferimento per gli studenti in città, così come collabora costantemente con scuole di alta specializzazione post diploma e operatori di formazione e tirocinio, oltre a dipartimenti universitari di UniMoRe per l’accoglienza di docenti, tutor o tirocinanti impegnati presso le sedi universitarie cittadine.