Anche quest’anno ad aprire l’estate tornano le serate Corti-letto per bambini e famiglie.

Il Gruppo Babele, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, l’associazione Librarsi, la Scuola d’Infanzia Coccapani e il BLA (biblioteca,ludoteca e archivio storico), organizzano per i bambini dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie due serate di lettura all’aperto.

Martedì 18 giugno e martedì 16 luglio, dalle ore 20,45 e per circa un’oretta circa, i volontari dell’associazione Librarsi leggeranno storie di fantastiche scoperte, il 18 il 16 luglio presso il giardino del BLA (via Silvio Pellico 7-9) Ai partecipanti si chiede di portare da casa quanto necessario per sedersi sul prato.

In caso di pioggia l’evento è annullato.