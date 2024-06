Prosegue il torneo di calcio di San Prospero e delle frazioni. L’evento è iniziato giovedì 13 giugno e proseguirà fino a venerdì 28 giugno. Sei le squadre che partecipano al torneo: nel girone A San Martino FC, Staggia USD e Campo Sportivo, mentre nel girone B giocheranno le squadre San Pietro AC, Mulino ASD e Villa Tusini FC.

Le prossime partite si terranno martedì 18, venerdì 21, martedì 25 e venerdì 28 giugno, presso lo Stadio Seidenari, in Via San Geminiano 1/d, a San Prospero. Con la sola eccezione della finale, che si terrà venerdì 28 giugno alle ore 20.30, in ciascuna di queste serate si disputeranno due partite, la prima alle 20.15 e la seconda alle 21.30. Tutte le sere ci saranno musica, specialità gastronomiche e DJ set. L’evento è a ingresso gratuito.