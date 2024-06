Si svolgerà sabato 22 e domenica 23 giugno, la diciottesima edizione della Festa di Sant’Eufemia, presso la parrocchia di Madonna di Sotto, con il patrocinio dei Comuni di Sassuolo ed Irsina.

Sabato 22 alle ore 17,30 è previsto l’ arrivo della reliquia da Irsina, con accoglienza e saluto alle cariche istituzionali, a seguire si esibirà in Chiesa il coro Gospel Sol Quair.

Domenica 23 giugno, poi, dalle ore 10,30: Santa Messa e a seguire la processione.

Per consentire il regolare svolgimento della processione, è stata emessa l’ordinanza n°173 del 18 giugno che modifica temporaneamente circolazione e sosta lungo le strade interessate.

ORDINA

In particolare, domenica 23 giugno a partire dalle ore 10,30 e sino al termine della processione, ci saranno interruzioni temporanee della circolazione per il tempo necessario al passaggio in sicurezza dal piazzale della chiesa di Madonna di Sotto, su via Frati Strada Alta, viale Colombo, Via Radici in Piano.

Gli operatori Polizia Locale e Volontari VOS di Sassuolo garantiranno il servizio di viabilità

lungo le strade, durante il transito dei partecipanti alla processione.