mercoledì 19 , dalle 21 alle 23 ritorna “Una ludoteca sotto le stelle” sull’aia davanti alla Casa nel Parco arricchita dalla presenza dei Lettori Volontari NpL per una Serata IncontrAmici. Il pubblico troverà una selezione di giochi da tavolo per tutte le età e gusti, nella cornice serale del Parco, con il personale dei servizi, per scoprire insieme modi, tattiche e strategie di gioco. Dai classici alle ultime novità, con una nuova zona di macrocostruzioni per i più piccoli. E storie, racconti, fiabe, libri da giocare, per tutti i gusti!