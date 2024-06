Incendio in un appartamento intorno alle 14:30 a Cadelbosco di Sopra in via Prampolini 66. Durante l’intervento i Vigili del fuoco soccorrevano un cagnolino di nome Fiamma, all’apparenza privo di vita. Rianimato con successo è stato portato dalla Dott. Vecli Pizzarelli per le cure del caso. Sul posto tre squadre da Guastalla, Reggio e Sant’Ilario. L’appartamento è stato dichiarato non fruibile. Le causa dell’incendio sono in via di accertamento. Sul posto anche i carabinieri.