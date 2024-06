Tante conferme e una novità per la nuova Giunta che affiancherà il sindaco Michele Goldoni per i prossimi cinque anni alla guida del Comune di San Felice sul Panaro. Il sindaco tiene per sé le deleghe ad Affari generali, Personale, Comunicazione istituzionale, Urbanistica, Lavori Pubblici, Infrastrutture e Grandi opere. Vicesindaco e assessore esterno è Gian Paolo Cirelli con deleghe a Bilancio, Sviluppo economico e Commercio, Polizia mortuaria, Rapporti con il Consiglio comunale.

Di Sport, Ambiente e Politiche giovanili si occuperà Paolo Pianesani, eletto consigliere comunale e volto nuovo della Giunta. Giorgio Bocchi, assessore esterno, avrà le deleghe a Patrimonio e Riqualificazione energetica, Sicurezza, Mobilità dolce, Sistemi informatici, Comunità energetiche rinnovabili. Elettra Carrozzino, assessore esterno, si occuperà di Scuola, Cultura e Libere forme associative, Politiche di promozione del territorio. Elisabetta Malagoli, eletta in Consiglio comunale, avrà le deleghe a Servizi sociali, Pari opportunità, Sanità e volontariato sociale. «Ho puntato sull’esperienza consolidata della mia squadra precedente che a mio avviso ha svolto un eccellente lavoro in condizioni complesse – ha dichiarato il sindaco Michele Goldoni – persone che hanno già maturato esperienza nel ruolo di assessori, conoscono la macchina amministrativa e possono mettersi da subito al lavoro per la nostra comunità. Unica novità è l’ingresso di Paolo Pianesani che come consigliere delegato allo Sport ha svolto un eccellente lavoro. Della nuova Giunta non fa parte solo Bruno Fontana che ringrazio davvero di cuore per la disponibilità e l’impegno che ha messo nel suo ruolo di amministratore. Adesso è tempo di proseguire senza indugi il cammino che abbiamo iniziato». Il sindaco ha ufficialmente nominato i componenti della Giunta il 18 giugno 2024.