L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena aderisce, domani mercoledì 19 giugno 2024 all’Open Day sulla prevenzione dei tumori femminili organizzato da Fondazione Onda ETS e che coinvolge gli Ospedali Bollino Rosa. Domani, dalle 11,30 alle 12,00 puntata speciale dell’Esperto risponde su tutti i canali social dell’AOU di Modena (Facebook, You Tube e Instagram) col prof. Antonio La Marca, Direttore Ostetricia e Ginecologia e docente UNIMORE. L’AOU di Modena, col Policlinico e con l’Ospedale Civile fa parte del network degli ospedali a misura di donna.

Il prof. Antonio La Marca sarà intervistato dai giornalisti del Servizio Comunicazione e Informazione dell’AOU di Modena e risponderà alle domande che gli saranno poste tramite i canali social.

«Promuoviamo per la prima volta l’(H) Open Day prevenzione al femminile – dalla pubertà alla menopausa con l’obiettivo di promuovere presso la popolazione femminile una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, dalla pubertà alla menopausa appunto, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico», /dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS.

Per l’occasione verrà distribuito negli ospedali un opuscolo divulgativo-informativo dal titolo “Ormoni e Salute femminile”, disponibile anche in formato elettronico sul sito https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/qhmgt1/ji1umf/uf/15/aHR0cDovL3d3dy5mb25kYXppb25lb25kYS5pdA?_d=953&_c=55e3624b nella sezione “Pubblicazioni”.

I servizi offerti dalle oltre 160 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno consultabili a partire dal *10 giugno 2024* sul sito https://m5r3b.mailrouter.it/nl/pm5r3b/qhmgt1/ji1umf/uf/16/aHR0cDovL3d3dy5ib2xsaW5pcm9zYS5pdA?_d=953&_c=0d1fbe2e con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti.

Fondazione Onda ETS dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa. Il network, composto da *361 ospedali* dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda ETS nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di AOGOI – Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani, SID – Società Italiana di Diabetologia, SIDeMaST – Società Italiana di Dermatologia medica chirurgica estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse, SIE – Società Italiana di Endocrinologia, SIGO – Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, SIIA – Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa – Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa, SINPF – Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, SIP – Società Italiana di Psichiatria e con il contributo incondizionato di Vichy nell’ambito del progetto etico Hormonall, un programma di formazione dedicato all’impatto delle variazioni ormonali sul benessere delle donne.