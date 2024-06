Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Sassuolo ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino marocchino di 26 anni.

L’uomo, che soggiornava presso una struttura ricettiva, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione, di un coltello multiuso, di alcuni grinder utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente e della somma in contanti di 230 euro occultati all’interno di uno zaino.

Disposti su di un tavolo diversi involucri, pronti per la cessione, contenenti complessivi 90 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, come accertato da successiva prova narcotest.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G..