A vent’anni dalla morte di Marco Pantani, Paolo Viberti, giornalista sportivo con oltre 35 anni di carriera a Tuttosport, venerdì 21 giugno a Palagano presenta il libro “I dannati del pedale”, in cui l’autore ripercorre le vicende del ciclista romagnolo, scomparso tragicamente.

Per l’autore «nel libro “I dannati del pedale” non si raccontano solo le epopee e i drammi di Coppi e di Pantani, ma anche le follie amorose di Anquetil, le astinenze sessuali di Adorni, i drammi di Fignon e di Gaul, le tragedie di Bobet e di Simpson, degli spagnoli Ocana e Jimenez; e ancora il mistero di Baldini, le esagerazioni di Binda, gli stratagemmi di Guerra, le iniezioni di Defilippis, il falso doping di Merckx, le stravaganze della maglia nera Zanoni, l’eclettismo di Girardengo, la pertinacia di Bartali, la sfrontatezza dell’ultimo dei grandissimi, Hinault. E l’impareggiabile filosofia di Martini o le disavventure fisiologiche in corsa dell’attuale ct Davide Cassani. Ciclisti folli, romantici, coraggiosi, inquieti. Ciclisti che si pongono domande e obiettivi, animati da una passione che a volte sconfina nell’ossessione. Eroi dannati del pedale che hanno reso il ciclismo uno sport unico perché totale, esagerato, straordinariamente emotivo».

Nel corso della serata l’autore presenterà anche il libro “Coppi, l’ultimo mistero” scritto con Adriano Laiolo e dedicato alla vita e alla scomparsa del ciclista Fausto Coppi. Le ricerche di Viberti e la testimonianza visiva di Laiolo “ci restituiscono una realtà diversa da quella conosciuta, con particolari assolutamente inediti. Adriano Laiolo racconta come contrasse la malaria in Alto Volta e spiega come lui e Geminiani riuscirono a salvarsi. E in un’intervista rilasciata pochi giorni prima di morire, Coppi afferma che nel 1960 avrebbe voluto correre ancora il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix e il Giro d’Italia, prima di diventare produttore di mountain bike con 40 anni d’anticipo sul resto del mondo”.

La serata si svolgerà al nuovo cinema Excelsior a partire dalle ore 21,00 ed è a ingresso gratuito, organizzata da Lapam e Pro locos Palagano.

Per informazioni è possibile contattare Lapam al 335.753.6994 o scrivendo a riccardo.baroni@lapam.eu oppure contattando Pro locos al numero 389.274.2023