Incendio di un silos di segatura, ieri intorno alle 19:30 in via Chilloni a Castelnuovo né Monti. Innesco dell’incendio, presumibilmente, dovuto dall’impianto di aspirazione dei residui delle operazioni di taglio e lavorazione del legno, incandescenti. Sul posto, per quattro ore, i Vigili del fuoco di Castelnuovo Monti e Reggio Emilia.

Sempre ieri i Vigili del fuoco, da Guastalla, Viadana e Reggio Emilia, sono intervenuti per l’incendio di un basso servizio adibito a ricovero di animali (capre e galline), in via Viazza a Boretto. Cause accidentali. Nessuna conseguenza per gli animali.