In un contesto in cui l’Italia si colloca agli ultimi posti nell’Indice dell’Economia e della Società Digitale (DESI) dell’UE con un preoccupante 25esimo posto su 28 per digitalizzazione e competenze digitali di base e avanzate (sondaggio del 2020), nasce un’iniziativa innovativa per contrastare questo trend e promuovere la crescita tecnologica tra i giovani.

Officina Futuro Fondazione W-group, ispirandosi all’esperienza di Girls Code It Better, percorso formativo dedicato a ragazze e nuove tecnologie proposto lo scorso anno a Formigine, presenta il progetto “STEM Your Brain”, centro estivo tecnologico ospitato presso Hub in Villa. Il progetto, destinato a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, accompagna i giovani nell’affrontare problemi reali sviluppando progetti in settori tecnologici come elettronica e automazione, progettazione e stampa 3D, web design e development, programmazione app e gaming, realtà virtuale e aumentata, videomaking e grafica. L’approccio pedagogico utilizzato è inclusivo e stimolante, enfatizza il pensiero creativo e la riflessione per una progettazione efficace, ponendo i partecipanti al centro del proprio percorso di apprendimento.

Il primo laboratorio, da poco concluso, ha visto la partecipazione di 25 giovani (7 delle scuole primarie e 18 delle secondarie di primo grado) impegnati nella creazione di una caccia al tesoro tecnologica. Il secondo laboratorio è attualmente in corso e coinvolge 21 partecipanti (6 delle scuole primarie e 15 delle secondarie di primo grado).

Da tempo ormai Hub in Villa promuove lo sviluppo delle materie STEM tra i giovani, anche attraverso iniziative itineranti durante l’estate nelle feste delle frazioni e laboratori organizzati durante l’anno.