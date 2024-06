I carabinieri della compagnia di Guastalla, questa notte hanno curato una serie di interventi in relazione ad atti di vandalismo su mezzi segnalati da alcuni cittadini al 112 dei Carabinieri. In particolare tra via San Francesco e Corso Prampolini, nel centro di Guastalla, i carabinieri hanno registrato la presenza 8 autoveicoli parcheggiati che presentavano danneggiamenti alla carrozzeria consistenti in graffiature fatte probabilmente con idonei oggetti a punta.

In Galleria Gonzaga, alcune biciclette erano state gettate a terra, due risultavano avere le ruote anteriori mancanti. Al riguardo i carabinieri di Guastalla hanno avviato le indagini per risalire agli autori dei vandalismi, chiamati a rispondere del reato di danneggiamento aggravato.