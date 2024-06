I Carabinieri della Stazione di Bologna Borgo Panigale hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, con applicazione del dispositivo elettronico, nei confronti di un 53enne straniero indagato per maltrattamenti nei confronti della ex moglie.

Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, nasce dalle diverse segnalazioni di una 56enne, la quale si è rivolta alle Forze dell’Ordine per denunciare i continui comportamenti maltrattanti posti in essere dall’ex marito. In particolare, nel marzo del 2023, l’uomo si è presentato sul luogo di lavoro della 56enne e dopo averla minacciata e urlatole frasi ingiuriose, la colpiva con un pugno al volto. In altre circostanze, il 53enne seguiva la ex moglie quando quest’ultima si recava al supermercato o in altri locali pubblici di svago. Tali comportamenti, hanno generato nella 56enne, uno stato di ansia e fondato timore per la propria incolumità. Dopo essere stato rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare emessa dal Giudice.