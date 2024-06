Sin dall’antichità, nella nostra terra, l’uomo ha festeggiato l’arrivo della bella stagione, che solitamente coincide col solstizio d’estate. La notte di San Giovanni è magica, ci consegna la rugiada ritenuta benefica e miracolosa. La rugiada bagna prati e frutti, migliorando la qualità del raccolto. Per questa ricorrenza, i volontari della Pro loco hanno scelto un posto altrettanto magico, perfetta coniugazione dei sentimenti evocati da questa festività, ovvero l’Ecoparco Olmo di Guastalla in via Sabbioni.

Ecco il programma della serata organizzata dalla ProLoco di Guastalla per domenica 23 giugno a partire dalle ore 18.00, con tortellata, prodotti locali, social table, workshop, visita guidata.

Workshop gratuiti per i più piccoli Dalle ore 18.00 alle ore 20.00

ore 18.00 > Storie sotto gli alberi

ore 19.00 > Crea il tuo mini giardino per la casa

È gradita la prenotazione whatsapp 328 8648724

Dalle ore 20.00 Tortellata di San Giovanni al Parco

Cena in social table all’interno del magico ecoparco Olmo

– Aperitivo con prodotti del territorio a cura di La Galette – Antica Salumeria

– Tortellata a cura di Pro Loco Guastalla: tortello verde, tortello di zucca, tortello di patate

– Acqua aromatizzata detossinante, rinfrescante e digestiva

– Gelato, crumble di sbrisolona e nocino/saba a cura di Papille

– Vini locali a cura di Enoteca Cremant & Co.

Dopo cena: Preparazione dell’acqua di San Giovanni con Andrea Vegher

Menu euro 30,00 vino escluso

– posti limitati –

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info e prenotazioni:

contatto Whatsapp 340 3734774 oppure: https://forms.gle/UPDntATpJWGAbarY7

Sempre domenica 23 giugno alle ore 21.15 in Piazza Mazzini si terrà il concerto “CLASSICA” del Corpo Filarmonico “Giuseppe Bonafini”. Dirige il maestro Cristiano Boschesi.