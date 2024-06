In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A22 Autostrada del Brennero e Reggio Emilia, verso Milano, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 giugno.

Annullata anche la chiusura dell’entrata della stazione di Modena nord, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 giugno.

****

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la Diramazione per Ravenna e Imola, verso Bologna, prevista dalle 22:00 di questa sera martedì 25 alle 6:00 di mercoledì 26 giugno; di conseguenza, sarà regolarmente aperto il ramo di allacciamento sulla A14, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Bologna.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure notturne, nelle tre notti di mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 giugno, con orario 22:00-6:00, del tratto allacciamento Diramazione per Ravenna-Imola, verso Bologna e del ramo di allacciamento sulla A14, da Ravenna verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi percorre la A14 da Ancona verso Bologna: anticipare l’uscita sulla A14 alla stazione di Faenza, al km 64+000 e proseguire sulla viabilità ordinaria: SP72, via San Silvestro, via Piero della Francesca, viale Risorgimento, rotonda 1 Maggio, via Emilia Ponente, rotonda strada dei vini e dei sapori, SS9, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola;

-per chi proviene dalla Diramazione per Ravenna: anticipare l’uscita sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Lugo e proseguire sulla viabilità ordinaria: SP95, via X Aprile, SP14, via Alberico da Barbiano, via Piratello, SP253, via San Martino, via San Vitale, viale Ravenna, viale Zaganelli, via Piave, via Baracca, viale della Repubblica, via Martiri della Libertà, SP610, via Selice ed entrare in A14 alla stazione di Imola.